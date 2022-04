Traditionsweingut steht vor dem Aus

Für die Domäne Müller in der Weststeiermark gibt es keine Interessenten.

Die Hoffnungen, dass nach der Insolvenz des weststeirischen Traditionsweinguts Domäne Müller in Groß St. Florian (Bezirk Deutschlandsberg) eine Fortführung zustande kommen könnte, schwinden. "Derzeit deutet nichts auf eine Fortführung hin", sagte Masseverwalter Peter Handler nach den Prüfungstagsatzungen am Donnerstag am Grazer Landesgericht für Zivilrechtssachen. Die Domäne Müller und der Weinhandel (E. und M. Müller GmbH), deren Anfänge bis 1936 zurückreichen, waren im Februar zahlungsunfähig geworden. Der lange Ausfall von Gastronomie und Hotellerie wegen der Corona-Lockdowns war im Konkursantrag als Grund ...