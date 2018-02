Trächtige Katze fuhr mit Lkw von Deutschland nach Wien

Eine trächtige Katze ist als blinde Passagierin mit einem Lkw vermutlich von Deutschland nach Wien gereist. Am Donnerstag wurde die schwarze Langhaar-Katzendame in einer Simmeringer Lagerhalle eines Logistikunternehmens entdeckt und mit einer Lebendfalle eingefangen, wie der Wiener Tierschutzverein am Freitag mitteilte.

