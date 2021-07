Trägerorganisationen fordern Pflegegipfel

Die für den Pflegebereich zuständigen Arbeitgeberverbände, Dach- und Berufsverbände sowie die Trägerorganisationen und Arbeitnehmervertretungen haben die Regierung in einem ungewohnt breiten Bündnis zu ernsthaften Reformschritten und der Einberufung eines Pflegegipfels aufgefordert. Die Herausforderungen müssten "beherzt und kraftvoll" in Angriff genommen werden, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Offenen Brief "an die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung".

SN/APA/dpa/Tom Weller Großer Reformbedarf im Pflegebereich