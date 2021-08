Trafikantin angezündet - Mordprozess ab 30. September

Während am Dienstag am Wiener Landesgericht gegen einen 29-Jährigen verhandelt worden ist, der seine Freundin erwürgt haben soll, wurde der Verhandlungstermin in einem weiteren, besonders grausamen mutmaßlichen Frauenmordfall fixiert. Ab 30. September muss sich jener Mann am Landesgericht verantworten, der am 5. März seine Ex-Partnerin in einer Trafik in der Nussdorfer Straße mit einem halben Liter Benzin übergossen und angezündet haben soll.

Termin zu Prozess um mutmaßlichen Frauenmord in Wiener Trafik fixiert