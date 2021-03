Trafikantin in Brand gesetzt: Angehörige erbitten Spende für schwerstverletztes Opfer

18 Tage nachdem sie ihr Ex-Partner angezündet hat, befindet sich Nadine immer noch in der Intensivstation im künstlichen Tiefschlaf.

Am 5. März 2021 kurz vor Mittag nahm das Leben von Nadine eine dramatische Wende: Ihr Ex-Partner, ein 47-jähriger gebürtiger Ägypter, übergoss die 35-jährige Trafikantin in ihrem Geschäft in Wien-Alsergrund mit einer brennbaren Flüssigkeit, zündete sie an und versperrte die Eingangstür. In einer dramatischen Rettungsaktion konnte die Frau mit schwersten Verbrennungen aus der in Flammen stehenden Trafik geborgen werden.

Seit knapp drei Wochen liegt das Opfer auf der Intensivstation. Sprachen die Ärzte zunächst tagelang von akuter Lebensgefahr, so ...