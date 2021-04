Trafikantin nach Brandanschlag in Wien verstorben

Eine 35-jährige Trafikantin, die vor genau einem Monat - am 5. März - in ihrem Geschäft in Wien-Alsergrund offenbar von ihrem Ex-Partner in Brand gesteckt wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Das bestätigte die Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, am Ostermontag. Die Geschäftsinhaberin hatte seit der Attacke auf einer Intensivstation um ihr Leben gerungen. Der 47-jährige Ex-Freund befindet sich weiter in U-Haft.

Opfer von Brandanschlag in Wien kämpfte vergeblich um sein Leben