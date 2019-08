Traiskirchen: Mutmaßlicher Verursacher ohne Lenkberechtigung

Der mutmaßliche Unfallverursacher eines Pkw-Frontalzusammenstoßes am Montagabend in Traiskirchen (Bezirk Baden) besaß laut Polizei keine gültige Lenkerberechtigung. Bei der Kollision sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 14-jähriger Beifahrer wurde von "Christophorus 9" in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

SN/APA/JAKOB GRUBER Zwei Personen kamen bei dem Unfall ums Leben