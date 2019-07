Traktor fing in burgenländischem Weingarten Feuer

Der Traktor eines 64-jährigen Winzers hat am Montag bei Weingartenarbeiten in Schützen am Gebirge im Nordburgenland Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte nur noch eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Der Weinbauer blieb unverletzt, wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mitteilte.

SN/APA (LPD BURGENLAND)/UNBEKANNT Traktorbrand in Schützen am Gebirge