Traktor und Anhänger nach Polterabend-Unfall sichergestellt

Nach dem Unfall in Allhartsberg (Bezirk Amstetten) mit 13 teils schwer verletzten Frauen sind der Traktor und der Anhänger sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung in mehreren Fällen gegen den Lenker der Zugmaschine, sagte Sprecher Leopold Bien am Montag auf APA-Anfrage.

SN/APA (RKNÖ)/S. BOHLHEIM Unter den Schwerverletzten war auch die Braut