Traktoranhänger in Nö. umgestürzt - 13 Verletzte

In Allhartsberg (Bezirk Amstetten) ist am frühen Samstagabend ein nach Polizeiangaben mit 14 Personen besetzter Traktoranhänger umgestürzt. Sechs Menschen wurden schwer, sieben weitere leicht verletzt, teilte das Rote Kreuz mit. Bei allen Opfern handle es sich um Frauen. Die Opfer wurden in Krankenhäuser transportiert. Der Unfall dürfte sich im Rahmen einer Feier ereignet haben.

