Traktoranhänger prallte in Tirol gegen Pkw - Vier Verletzte

Der Zusammenstoß eines Traktoranhängers mit einem Pkw in Thiersee in Tirol (Bezirk Kufstein) hat Samstagnachmittag vier Verletzte gefordert. Ein 38-Jähriger war mit seinem Traktor auf der Thierseestraße unterwegs, als der leere Anhänger in einer Kurve plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Daraufhin kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Die vier Insassen des Pkw - ein 61-Jähriger sowie drei Frauen im Alter von 52 bis 59 Jahren - wurden dabei verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Vor dem Zusammenprall hatte der Lenker eines weiteren entgegenkommenden Autos noch an den Straßenrand ausweichen können, weswegen der Anhänger den Wagen nur leicht streifte, berichtete die Polizei. Quelle: APA