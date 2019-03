Traktorgespann stürzte in Bach - Mann schwer verletzt

In Altenmarkt an der Triesting (Bezirk Baden) ist ein Traktorgespann am Donnerstag in einen Bach gestürzt. Ein vorbeikommender Lenker bemerkte am späten Abend das verunglückte Gefährt und wählte den Notruf. Die Feuerwehr befreite den schwerverletzten Mann laut Bezirkskommando aus der Fahrerkabine. Der in Krems-Gneixendorf stationierte nachtflugtaugliche Notarzthubschrauber flog ihn in ein Spital.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Der Notarzthubschrauber brachte den Mann ins Spital