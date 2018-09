Traktorunfall beim Poltern - junge Braut gestorben

Neun Tage nach einem Traktorunfall bei einer Polterfeier in Niederösterreich mit 13 teils Schwerverletzten ist die 26 Jahre alte Braut nun verstorben.

Es war der frühe Abend des 8. September, als sich das Unglück in der Gemeinde Allhartsberg (Bezirk Amstetten) ereignete. Ein mit 14 Personen besetzter Traktoranhänger war umgestürzt. Sechs Frauen, die mit der Braut den Junggesellinnenabschied feierten, wurden schwer, sieben weitere leicht verletzt, teilte das Rote Kreuz mit. Die Opfer wurden in Krankenhäuser in Nieder- und Oberösterreich transportiert. Im Linzer Kepler-Universitätsklinikum erlag die Braut am Montagabend ihren schweren Kopfverletzungen.

Polizeisprecher Johann Baumschlager sagte den "Salzburger Nachrichten", dass bei dem Unfall "ziemlich alles schief gegangen" sei: Eigentlich dürfen maximal acht Personen auf einem zweiachsigen Anhänger sitzen - und auch nur dann, wenn die Fahrt forstwirtschaftlichen Arbeiten dient. Für Sonderfälle wie das Poltern müsste eine Extra-Genehmigung bei der Landesregierung beantragt werden. Das sei in dem Fall aus Allhartsberg nicht gemacht worden, außerdem sei das Gefährt einachsig gewesen.

Dramatisch: Der Unfalllenker war der 25-jährige Bruder der verstorbenen Braut. Er steht unter Schock, wird laut Baumschlager nach wie vor von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Bessere Nachrichten gibt es von den anderen teils schwer Verletzten: "Zwei Unfallopfer waren schwanger, mit ihren Babys ist alles okay", so der Sprecher. Indes befänden sich noch zwei Frauen im künstlichen Tiefschlaf.

Großeinsatz für Rettungskräfte

Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner ereignete sich der Unfall gegen 17.50 Uhr auf einer Landesstraße zwischen Allhartsberg und Sonntagberg. Für die Rettungskräfte gab es einen Großeinsatz. Neben drei Notarzthubschraubern rückten allein seitens des Roten Kreuzes drei Notarzteinsatzfahrzeuge und elf Rettungswagen aus, berichtete Sprecherin Sonja Kellner. Zwei Feuerwehren unterstützten die Helfer, sagte Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten auf Anfrage.

Die sechs Schwerverletzten wurden nach dem Unglück in die niederösterreichischen Landeskliniken Amstetten, St. Pölten und Krems sowie ins UKH und AKH Linz bzw. ins Krankenhaus Steyr in Oberösterreich eingeliefert, teilte Kellner mit. Die Leichtverletzten wurden nach Amstetten und Waidhofen an der Ybbs transportiert.