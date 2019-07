Transit: LH Platter will Diesel für Lkw verteuern

Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen mit dem deutschen Bundesverkehrsminister Scheuer von der CSU in Berlin scheint Bayern bei der von Tirol seit langem geforderten Korridormaut einzulenken.

Vor dem Treffen des deutschen Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) und seines österreichischen Amtskollegen Andreas Reichhardt am Donnerstag in Berlin, an dem auch der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) teilnimmt, gab es bemerkenswerte Äußerungen zur Verkehrspolitik. Platter sprach sich für eine ...