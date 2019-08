Traunsee: Ausgehungertes Fischotter-Baby gerettet

Das Jungtier "Oscar" folgte am Traunsee Wanderern. Die Tierrettung nahm den Fischotter auf. Inzwischen ist er wieder bei Kräften.

Per Notruf alarmierte eine Gruppe von Wanderern die Tierrettung des Österreichischen Tierschutzvereins: Ein ausgehungertes Fischotter-Baby hatte sich in der Nähe des Traunsees in Oberösterreich an ihre Fersen geheftet und die Ausflügler bis zum Parkplatz verfolgt.

"Als wir am Einsatzort eintrafen, war der kleine Fischotter schwach und stark ausgehungert", berichtete die Leiterin des Assisi-Hofs in Frankenburg, Ulrike Weinberger. Der Einsatzort lag bei der Talstation der Feuerkogel-Seilbahn in Ebensee. "Wir konnten ihn vorsichtig einfangen und in Sicherheit bringen." Die großräumige Suche nach der Mutter und möglichen Geschwistern des Jungtiers brachte kein Ergebnis. Auch eine weitere Suchaktion am darauffolgenden Tag verlief erfolglos.

In seinem derzeitigen Zustand würde "Oscar", wie das Fischotterjunge getauft wurde, ohne menschliche Hilfe nicht überleben. In Abstimmung mit den Behörden bleibe er deshalb vorerst auf dem Assisi-Hof in Oberösterreich, wo er von ausgebildeten Tierpflegern versorgt und aufgezogen werde. Noch sei nicht sicher, ob eine Auswilderung in Zukunft rechtlich möglich ist.

"Sollten wir nicht die Erlaubnis bekommen, "Oscar" auszuwildern, werden wir ein artgerechtes Gehege auf dem Assisi-Hof für ihn errichten", versichert Tierschutzverein-Vorstandsmitglied Erich Goschler.

"Fischotter sind nachtaktive Tiere. Wird ein solches Tier tagsüber gefunden, ist das fast immer ein Warnsignal", sagt Goschler. Auch wenn ein Wildtier menschliche Nähe suche und auffallend zutraulich werde, stecke dahinter meistens ein Hilferuf. Vor allem, wenn ein Tier - wie in Oscars Fall - noch klein und das Muttertier nicht auffindbar ist, sollte der Tierarzt oder die Tierrettung alarmiert werden.

Dank den aufmerksamen Wanderern und der raschen Hilfe sei das Jungtier mittlerweile bei Kräften und auf dem Weg der Besserung.

Durch den Verlust von Lebensraum, durch Umweltgifte und Bejagung war der Fischotter in Österreich noch vor wenigen Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. Erst in den letzten zwanzig Jahren konnte sich der Bestand langsam erholen. Inzwischen häufen sich aber Klagen vor allem von Fischern über einen aus ihrer Sicht zu hohen Bestand.