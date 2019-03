Ob gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche heiraten dürfen, wird heiß diskutiert. Bei der Synode der evangelischen Kirche wird versucht, einen Ausweg aus dem Konflikt zu finden.

Die Ehe für alle gibt es in Österreich bereits am Standesamt. Ob gleichgeschlechtliche Paare auch in der Kirche heiraten dürfen, wird derzeit heftig diskutiert. Zumindest in der Evangelischen Kirche A. B. Und die Gräben gehen tief. "Es gibt strikte Befürworter, ...