Treibhausgas-Ausstoß in Österreich seit 1995 klar reduziert

Der Ausstoß von Luftschadstoffen und Treibhausgasen hat sich in Österreich von 1995 bis 2018 teils deutlich verringert. Eine Zunahme gab es aber beim klimawirksamen CO2 und bei Ammoniak, zeigen am Freitag veröffentlichte Daten der Statistik Austria. Die stärksten Rückgänge wurden bei Schwefeldioxid (SO2) mit minus 72,5 Prozent, bei den flüchtigen organischen Verbindungen ohne Methan (NMVOC) mit minus 54,8 Prozent und bei Kohlenmonoxid (CO) mit minus 47,8 Prozent verzeichnet.

SN/APA (dpa)/Uwe Anspach Der CO2-Ausstoß hat sich seit 1995 erhölt