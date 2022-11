Treibstoff aus Österreich für millionenschweren Mafia-Betrug in Italien

Die Europäische Staatsanwaltschaft beschlagnahmte Vermögenswerte von knapp 25 Millionen Euro in Süditalien. In dem Fall geht es um Steuerbetrug mit illegal verbilligten Treibstoffen. Der Diesel für die krummen Geschäfte stammte unter anderem aus Österreich. Ermittelt wird gegen mehrere Unternehmen und 13 Verdächtige, von denen zwei bereits wegen Kriminalfällen in Verbindung mit der Mafia in Untersuchungshaft sitzen.

SN/giornale di sicilia/guardia di finanza Beschlagnahme von Treibstoff durch die Guardia di Finanza in Süditalien.