Trinkwasser: Landwirtschaftsminister will mehr Geld für langfristige Versorgungssicherheit

Norbert Totschnig präsentierte Trinkwassersicherungsplan für Österreich: Förderungen für Projekte sollen erhöht und drei Millionen Euro in die Forschung zur effizienten Wassernutzung investiert werden.

Nein, es gebe aktuell keinerlei Probleme oder gar Engpässe bei der Trinkwasserversorgung - und die werde es auch in Zukunft nicht geben, versicherte am Donnerstag Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) bei einem Medientermin in Wien. Anlass dafür war die Präsentation des Trinkwassersicherungsplans für Österreich, auf den sich Bund und Länder im April beim Wassergipfel geeinigt hatten. In Zeiten von Klimawandel und damit einhergehenden Wetterextremen wie Hitze und Trockenheit, dem Ausbleiben von Schneefällen und dem Absinken der Grundwasserspiegel werde vorausschauendes Denken und Handeln erwartet, betonte Totschnig. Der Fünfpunkteplan beinhaltet vor allem eine Aufstockung der Fördermittel für die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung.

In einem ersten Schritt sei es gelungen, dass Ende 2022 zusätzliche Fördermittel im Umfang von 100 Millionen Euro aus dem Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds zur Verfügung gestellt wurden. Bis dato seien davon 62 Mill. Euro zugesagt worden. In den aktuell laufenden Verhandlungen zum Finanzausgleich werde sich Totschnig für eine Erhöhung des jährlichen Zusagerahmens einsetzen. Was hinzukommt: Künftig will man - um zu einer besseren Datengrundlage zu gelangen - die Werte der bundesweit 3800 Grundwassermessstellen, die von den hydrografischen Diensten ausgewertet und analysiert werden, mit den Prognosemodellen der Geosphere Austria (vormals ZAMG) verschränken. Letztere basieren auf mehrwöchigen Vorhersagen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF). Ergebnis soll eine noch bessere Einschätzung der regionalen Entwicklungen der Grundwassersituation sein.

Generalsekretär Günter Liebel, Sektionschef Wasserwirtschaft im Landwirtschaftsministerium, hob die Bedeutung von Modernisierung und Ausbau des Leitungsnetzwerks hervor. Seit 2003 seien 3,6 Milliarden Euro in zusätzliche 10.000 Leitungskilometer investiert worden. Von insgesamt 80.000 Kilometern wären bereits 60.000 digitalisiert. Das beuge vor allem Wasserverlusten in Leitungssystemen vor. Während in Österreich der tägliche Trinkwasserverbrauch pro Kopf 130 Liter betrage, liege dieser etwa in Italien bei 250 Litern. Das habe fast ausschließlich mit Wasserverlusten in den Leitungen zu tun. Deshalb seien nun auch in Italien größere Sanierungen angedacht, betonte Liebel.

In Österreich gibt es laut Landwirtschaftsministerium rund 5500 Wasserversorgungsunternehmen, die 93 Prozent der Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen. Davon sind etwa 1900 kommunale Versorger, 165 Verbände sowie 3400 Wassergenossenschaften. Sieben Prozent der Bevölkerung beziehen ihr Trinkwasser über private Einzelversorgungsanlagen, also Hausbrunnen. Der Anteil dieser ist in Oberösterreich mit 15 Prozent am höchsten, im Burgenland mit einem Prozent am niedrigsten. Das Verhältnis Grundwasser zu Quellen beträgt bundesweit 55 zu 45 Prozent. Während etwa in Tirol 90 Prozent des Trinkwassers aus Quellen stammt, dominiert in Ostösterreich die Entnahme aus Brunnen, vorwiegend aus den großen Porengrundwasserkörpern.

Gemäß der Studie Wasserschatz Österreich aus dem Jahr 2021 wird der aktuelle Wasserbedarf für die Trinkwasserversorgung von 753 Millionen Kubikmetern pro Jahr bis 2050 um elf bis 15 Prozent auf 830 bis 850 Mill. m³ steigen. Was die Nutzungsintensität des Grundwassers angeht, kann bei der Annahme eines "günstigen Szenarios" der Bedarf auch 2050 gedeckt werden. Bei Annahme eines "ungünstigen Szenarios" allerdings gehen die Grundwasserreserven um fast ein Viertel zurück. Das bedeutet, dass dann in einigen Regionen - insbesondere im Nordosten Österreichs - der Bedarf die verfügbaren Ressourcen übersteigt.