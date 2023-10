Trio raste mit Pkw als Rammbock in Wiener Luxusgeschäft

Fast genau sechs Monate nach dem ersten Coup sind drei Einbrecher erneut mit einem gestohlenen Pkw als Rammbock in ein Wiener Herren-Luxusmodengeschäft gerast und haben teure Kleidung erbeutet. Die Tat begingen sie in der Nacht auf Sonntag in der Inneren Stadt. Erst am 2. April waren ebenso drei Täter mit einem Auto in das Luxusgeschäft eingedrungen und hatten hochpreisige Mode erbeutet, damals lag der Schaden in einem sechsstelligen Bereich. Nach den Männern wird gefahndet.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der provisorisch abgedeckte Eingang des betroffenen Geschäfts.