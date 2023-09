Trio sammelte Spenden für fingierte Behindertenorganisation

Einer besonders dreisten Betrugsmasche ist die Polizei in Niederösterreich auf die Schliche gekommen. Ein Trio sammelte auf dem Parkplatz eines Geschäfts in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) Spenden für eine vermeintliche Behindertenorganisation. Dabei sollen sich die Rumänen im Alter von 17 bis 45 Jahren als Gehörlose ausgegeben haben. Es gibt zumindest drei Geschädigte. Die teilweise geständigen Beschuldigten werden laut Angaben der Exekutive vom Donnerstag angezeigt.

Informiert über den möglichen Spendenbetrug wurde die Polizeiinspektion Gloggnitz am Mittwoch gegen 13.15 Uhr. Wenig später wurde das Trio festgenommen - zwei rumänische Staatsbürger an Ort und Stelle, ein weiterer in der Nähe des Parkplatzes. Zerknüllt und unter einem abgestellten Auto entdeckt wurde schließlich auch eine Spendenliste. Das Papier dürfte in der Eile weggeworfen worden sein.

Die in Graz wohnenden Beschuldigten sollen sich als Spendensammler für den fingierten "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" ausgegeben haben. Passanten wurden vor diesem Hintergrund laut Polizei zur Übergabe von Barem aufgefordert. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die Rumänen in zumindest drei Fällen erfolgreich. Um von den Opfern mehr Geld zu lukrieren, dürften die auf der Spendenliste eingetragenen Beträge gefälscht worden sein. Der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt werden die Beschuldigten nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs.