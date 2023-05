Trotz Sonne: Wasserrettung warnt vor unüberlegtem Sprung in kalte Seen

Auch wenn das Wetter in den kommenden Tagen sommerlich schön bleibt, von einer Hitzewelle sind wir weit entfernt. Und Salzburgs Seen sind mit oft unter 15 Grad noch empfindlich frisch. Erste Wassersportler mussten bereits gerettet werden.

Die Wasserrettung warnt vor unüberlegten Sprüngen in die oft noch sehr kalten Seen.

Am Zeller See holte die Wasserrettung bereits Sonntagabend zwei unterkühlte Stand-up-Paddler an Land. "Und auch am Mattsee bargen die Kollegen am Montag einen Wassersportler, einen Kilometer vom Ufer entfernt", sagt Markus Gewolf, Sprecher der Salzburger Wasserrettung. Die Wasserrettung warnt davor, die kalten Wassertemperaturen zu unterschätzen. Denn auch wenn der Sonnenschein derzeit zum Baden verlocken könnte, die Temperaturen der Salzburger Seen sind nach der langen Schlechtwetterphase mit meist deutlich unter 15 Grad noch empfindlich frisch. 15,5 Grad meldete der Hydrographische Dienst ...