Trotz Verbots kommen weiter unerwünschte Spendenbriefe

Spendenbriefe bleiben das wichtigste Instrument gemeinnütziger Organisationen. Wegen des strengeren Datenschutzes nahm laut dem Branchenverband das Mieten von Adressen ab.

"Ein Kreuz aus Olivenholz, das in liebevoller Handarbeit von Familien in Bethlehem für Sie angefertigt wurde." Oder: "Wollen Sie, dass die Welt zu Weihnachten liebevoller wird?" In den letzten Wochen des Jahres finden sich im Postkasten regelmäßig Botschaften, die nicht nur das Herz der Empfänger erwärmen, sondern auch ihre Brieftasche öffnen sollen.

Dass nicht bestellte Spendenaufrufe persönlich adressiert einlangen, kennt wohl fast jede und jeder. Beim Fachverband Werbung in der Wirtschaftskammer heißt es, Beschwerden häuften sich immer vor ...