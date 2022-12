Trotz Vorsorgevollmacht: Tochter einer Demenzkranken kann über Elga Arztbefunde nicht einsehen

Eine Salzburgerin, die in Wien lebt, stieß trotz einer Vorsorgevollmacht für ihre demente Mutter auf Hürden bei der Einsicht in Arztbefunde. Nachdem sie eineinhalb Jahre lang von den öffentlichen Institutionen keine klaren Antworten bekommen hatte, wandte sie sich an die SN. Die Elga Gmbh bestätigte, für die Einbeziehung von Vorsorgevollmachten bräuchte es eine Gesetzesänderung. Das Sozialministerium argumentiert dagegen, Betroffene sollten sich an die Ombudsstellen wenden.

SN-Leserin Maria Reichmann fährt praktisch jede Woche von Wien nach Salzburg, um ihre an Demenz erkrankte Mutter im städtischen Seniorenwohnheim in Hallein zu besuchen. Die 61-Jährige, die seit Jahrzehnten in der Bundeshauptstadt lebt, ist mit dem Sozial- und Gesundheitswesen vielleicht besser vertraut als andere Menschen, weil sie in der Pharmabranche arbeitete. Später war sie ehrenamtlich zudem als Erwachsenenvertreterin für zwei schwerstbehinderte Personen tätig und vertrat diese zum Beispiel gegenüber Ärzten, Banken und Behörden, wie sie erzählte. Über diese Tätigkeit müsse ...