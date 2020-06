Noch zeichnet sich kein langfristiges Hoch ab. Bei der ZAMG rechnet man mit einem typischen mitteleuropäischen Sommer, also einem Sommer ohne lange Hitzephasen.

Regnerisch und kühl. So präsentierte sich der Mai und auch bisher der Juni. Der Sommer lässt auf sich warten, auch wenn ihn schon viele herbeisehnen, damit sie endlich im Freibad oder am See liegen können. Am Freitag und Samstag wird ...