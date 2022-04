Tschernobyl-"Chef-Liquidator" Andrejew in Wien verstorben

Der Leiter der Aufräumungsarbeiten in Tschernobyl, Juri Andrejew (auch: Iouli Andreev) ist am 23. März im 85. Lebensjahr in Wien gestorben. Das teilte die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb von der Universität für Bodenkultur (Boku) am Mittwoch der APA mit. Andrejew galt als "Chef-Liquidator" des Reaktorunfalls, der wenige Wochen nach der Katastrophe am 26. April 1986 nach Tschernobyl geschickt wurde und fünf Jahre lang maßgebend an den Dekontaminationsarbeiten beteiligt war.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Als Teilnehmer an Kundgebung anl. 25. Jahrestags der AKW-Katastrophe