Tursky verteidigt Pläne für Gesundheitsreform

Die ÖVP hat sich am Dienstag nach der Kritik der Ärztekammer an der geplanten Gesundheitsreform klar hinter Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gestellt. "Die nun plötzlich auftauchende Kritik kommt nicht nur viel zu spät, sondern macht den gleichen Fehler wie in der Vergangenheit: Die Bürgerinnen und Bürger müssen im Mittelpunkt unseres Gesundheitswesens stehen und nicht Einzelinteressen", sagte der für Digitalisierung zuständige Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP).

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Tursky stützt Rauch den Rücken und kritisiert Ärztekammer