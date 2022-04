U-Ausschuss fragt mutmaßliche ÖVP-Vertrauensleute in Justiz

Der ÖVP-Untersuchungsausschuss dreht sich am Donnerstag einmal mehr um die Einflussnahme auf Ermittlungen und um diverse Kontroversen zwischen Ermittlungsbehörden. Geladen ist am Vormittag Staatsanwalt Bernd Schneider, in dem die Opposition eine Vertrauensperson der ÖVP in der Justiz. Eine ähnliche Rolle schreiben SPÖ, FPÖ und auch Grüne Linda Poppenwimmer zu, jene karenzierte Korruptionsstaatsanwältin, die bei einer Anwaltskanzlei mit türkisem Klientel andockte.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Befragungssaal des ÖVP-Korruptionsausschusses