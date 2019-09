U-Haft Entscheidung verschoben nach Tod von Pensionistin

Im Fall der in ihrem Einfamilienhaus in Edlitz im Bezirk Neunkirchen getöteten 85-Jährigen ist am Mittwoch die Verhängung der Untersuchungshaft über den 61 Jahre alten Verdächtigen beantragt worden. Die Entscheidung darüber soll am (morgigen) Donnerstag fallen, teilte eine Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt auf Anfrage mit. Eine Einvernahme des Beschuldigten war weiter nicht möglich.

SN/APA/PATRIK LECHNER/EINSATZDOKU.A In diesem Haus wurde die Pensionistin getötet