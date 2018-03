U-Haft für 16-Jährigen nach Messerattacke gegen Bruder

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat die U-Haft für den 16-Jährigen beantragt, der am Mittwochnachmittag in Matzendorf-Hölles (Bezirk Wiener Neustadt) seinen um ein Jahr älteren Bruder mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Gegen den Jugendlichen werde wegen versuchten Mordes ermittelt, sagte der Sprecher der Anklagebehörde, Erich Habitzl, am Donnerstag auf Anfrage.

SN/APA(Webpic)/hex Das Opfer wurde ins SMZ Ost geflogen und dort notoperiert