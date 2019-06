Der langjährige ÖSV-Betreuer und Reichelt-Berater schweigt weiter im Tiroler Dopingfall.

Der in der Tiroler Dopingaffäre unter Druck geratene ehemalige Langlauftrainer Gerald H. muss vorerst in Untersuchungshaft bleiben. Am Dienstag verlängerte das Landesgericht Innsbruck die U-Haft vorläufig um einen Monat. "Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sind weiter Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr gegeben, das ...