Über zwei jugendliche Zechpreller, die in Linz eine Wirtin überfahren haben sollen und gegen die deshalb wegen Mordversuchs ermittelt wird, ist am Donnerstagnachmittag die Untersuchungshaft verhängt worden. Das zuständige Landesgericht für Strafsachen Graz sah sowohl bei der 16-Jährigen als auch bei dem 17-Jährigen dringenden Tatverdacht gegeben, berichtete die Staatsanwaltschaft Graz auf APA-Anfrage am Freitag.