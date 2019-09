U-Haft nach Tod von Pensionistin in NÖ beantragt

Über den 61-Jährigen, der am Montagabend in Edlitz eine 85 Jahre alte Frau in ihrem Einfamilienhaus getötet haben soll, ist die Verhängung der Untersuchungshaft beantragt worden. Die Festnahme des Verdächtigen, der sich weiterhin im Krankenhaus befindet, sei noch am Dienstag angeordnet worden, teilte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Mittwoch mit.

SN/APA/PATRIK LECHNER/EINSATZDOKU.A In diesem Haus wurde die Pensionistin getötet