U-Haft nach Tötung von zwei Frauen in Salzburg

Über jenen Mann, der in der Nacht auf Donnerstag in Wals-Siezenheim (Flachgau) seine ehemalige Freundin und deren Mutter getötet haben soll, wurde am Samstag Untersuchungshaft verhängt. Das teilte Gerichtssprecher Peter Egger gegenüber der APA mit. Es liege ein bedingt-obligatorischer Haftgrund vor.

SN/APA/BARBARA GINDL 50-jährige Frau und ihre Mutter wurden im Flachgau erschossen