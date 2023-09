U-Haft für 16-jährigen Wiener Terrorverdächtigen verlängert

Der 16-Jährige mutmaßliche Islamist und Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS), der nach Erkenntnissen der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am 11. September am Wiener Hauptbahnhof Passantinnen und Passanten mit einem Kampfmesser niederstechen wollte, bleibt vorerst in Haft. Das Wiener Landesgericht hat die U-Haft am Mittwoch um vier Wochen verlängert. "Die bisherigen Haftgründe bleiben aufrecht", teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Ermittlungen zu Terrorverdacht am Wiener Hauptbahnhof gehen weiter