Über 3.200 weitere Corona-Neuinfektionen in Österreich

3.283 neue Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden in Österreich sind am Sonntag vermeldet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf 234,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch 1.717 Neuinfektionen gewesen. Während die Gesamtzahl der Krankenhauspatienten um 31 auf 973 Personen gesunken ist, stieg die Zahl der Intensivpatienten um drei Personen auf 325.

SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ Zah der Neuinfektionen stark gestiegen