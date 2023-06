Über 70 Langwaffen bei "Rechts-Rockern" in OÖ sichergestellt

Bei insgesamt 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich in den frühen Morgenstunden am 26. Juni haben Sicherheitsbehörden über 70 Langwaffen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro sichergestellt. Bereits seit 2021 laufen die Ermittlungen gegen die "Rechts-Rocker" - festgestellt wurden die Waffen bei einem Ableger des internationalen Motorradclubs "Bandidos", wie der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Franz Ruf bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt gab.

BILD: SN/APA (DPA)/FRISO GENTSCH Waffenschrank mit Langwaffen (Symbolbild)