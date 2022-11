Über der Stadt Graz kreist der Pleitegeier

Der Stadtrechnungshof warnt vor Zahlungsunfähigkeit, die Stadtregierung verweist auf ein Sparprogramm.

In Graz dreht sich derzeit alles ums Geld. Vor allem um jenes, das man nicht hat. Grund dafür ist ein Schreiben des Stadtrechnungshofdirektors Hans-Georg Windhaber an die Parteien, die in der steirischen Landeshauptstadt derzeit das Sagen haben. Windhaber warnt KPÖ, SPÖ und Grüne vor der Zahlungsunfähigkeit der Stadt. Graz hat ein Budget, in dem Ausgaben heuer von etwa 1,29 Milliarden Euro vorgesehen sind und Einnahmen von etwa 1,19 Milliarden Euro. Der Abgang nach der Auflösung von Rücklagen beträgt etwa 56 ...