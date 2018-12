Überfall in Kirche: Ordensbrüdern wurde Geld geraubt

Den überfallenen Ordensbrüdern der Klosterkirche Maria Immaculata in Wien-Floridsdorf ist bei der Tat am Donnerstag Bargeld aus ihren Geldbörsen geraubt worden. Die ebenfalls entwendete Faustfeuerwaffe hatte eines der Opfer rechtmäßig besessen, informierte die Polizei am Samstag. Es werde weiterhin in Richtung Raub als Motiv, aber auch in Richtung anderer Gewaltdelikte ermittelt.

SN/APA/HANS PUNZ Die Polizei geht weiterhin von Raub als Motiv aus