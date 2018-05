Überschwemmungen in St. Pölten, Mure in der Steiermark

Das Unwetter vom Donnerstagnachmittag hat laut Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen für "Land unter" in dem Stadtteil und hier wiederum insbesondere in Steinfeld gesorgt. Der Ort sei regelrecht geflutet worden, nachdem ein Bach die Wassermassen nicht mehr aufnehmen hatte können. Eine Mure erfassten indes ein Wohnhaus in Pernegg an der Mur (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) und machte es vorerst unbewohnbar.

SN/APA (FEUERWEHR ST.GEORGEN)/UNBEK Die Feuerwehr in St. Pölten hatte alle Hände voll zu tun