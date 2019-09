Übung in Eisenstadt für Schutz kritischer Infrastruktur

Das ORF-Landesstudio Burgenland in Eisenstadt ist Mittwochfrüh von Kräften der Polizei und des Bundesheeres abgeriegelt. Ein Zutritt ist nur nach Kontrolle möglich. Das in friedlichen Zeiten ungewohnt wirkende Szenario ist Teil einer dreitägigen Einsatzübung der Blaulichtorganisationen, die in der Landeshauptstadt den Schutz kritischer Infrastruktur trainieren.

SN/APA/CHRISTIAN GMASZ Annahme: Nicht angemeldeten Demonstration gerät aus den Fugen