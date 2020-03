Übungsaufgaben für Schüler zählen zur Mitarbeit

Die von den Schülern während der kommenden Wochen zu bearbeitenden Übungs- und Wiederholungsaufgaben sollen wie eine Hausübung bzw. Mitarbeit in die Note einfließen. Das hat das Bildungsministerium in einem Schreiben an die Direktoren festgehalten. Lehrer sollen außerdem Zusammenkünfte an Schulen vermeiden bzw. in kleinen Gruppen arbeiten.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Ab Montag beginnt der Heimunterricht