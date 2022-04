Ukraine: Es kommen weniger Flüchtlinge als bisher

In den vergangenen Tagen hat der Zustrom deutlich nachgelassen. Selbst Flugzeuge, die aus Moldawien kommen, sind derzeit nur teilweise besetzt.

Der Zustrom der Vertriebenen aus der Ukraine hat in den vergangenen Tagen deutlich nachgelassen. Überquerten vor zwei, drei Wochen pro Tag noch 4000 bis 5000 Ukrainerinnen und Ukrainer die österreichische Grenze, so sind es derzeit nur noch rund 1000. Wobei 75 bis 80 Prozent in andere europäische Länder weiterreisen.

Auch die Zahl der Vertriebenen, die sich in Österreich registrieren lassen, damit sie in die Grundversorgung aufgenommen werden, geht zurück. So wurden etwa im Bundesland Salzburg am 5. April ...