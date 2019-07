Um fast fünf Tonnen überladener Obsttransporter gestoppt

Ein um fast fünf Tonnen überladener Obsttransporter ist bei einer Verkehrskontrolle in St. Pölten gestoppt worden. Anstatt der erlaubten 3,5 Tonnen brachte der Klein-Lkw nach Polizeiangaben vom Montag 8,4 Tonnen auf die Waage. Der 68-jährige Lenker gab an, dass das Kfz in der Firma bepackt worden sei und er sich nicht über die Ladung und das Gewicht informiert hätte.

SN/APA (dpa) Polizei stoppte massiv überladenen Klein-Lkw