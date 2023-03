Umfangreiche Ermittlungen in Causa Minibambini-Kindergärten

Nach der Insolvenz der Minibambini-Kindergärten gibt es in dem Fall umfangreiche Ermittlungen der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Am Donnerstag wurden Hausdurchsuchungen an rund 25 Standorten durchgeführt, Festnahmen gab es dabei keine. Zahlreiche Unterlagen wurden sichergestellt, diese müssen jetzt ausgewertet werden, sagte eine Sprecherin der WKStA am Freitag der APA. Ermittelt wird gegen vier Personen.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Bei Razzien sichergestellte Unterlagen werden nun ausgewertet