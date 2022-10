Umfangreiche Staus nach Unfall auf Tiroler A12

Ein Unfall auf der Autobahn (A12) in Innsbruck hat Montagfrüh für massive Staus gesorgt. Zwei Lkw und ein Pkw waren gegen 6.00 Uhr verunfallt, zwei Personen wurden ins Spital gebracht, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. Die Autobahn wurde in Richtung Westen komplett gesperrt, ab 7.30 Uhr war sie einspurig befahrbar. In Richtung Osten war eine Fahrspur frei. Ein Lkw hatte die Mittelleitschiene durchbrochen und kollidierte mit einem Lkw auf der Gegenfahrbahn.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Ein Verkehrsunfall in Tirol führte zu massiven Staus