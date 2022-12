"Das Skitourengehen ist kein Gratissport mehr"

Jahrelang waren Liftbetreiber und Skitourengeher einander nicht hold. Das ändert sich langsam. Immer mehr Skigebiete schaffen Angebote für die Sporter.

Der Trend ist ungebrochen. An die 600.000 Skitourengeherinnen und -geher warten in Österreicher sehnsüchtig darauf, dass es endlich ausreichend schneit und die Saison Fahrt aufnimmt. Und damit wird wohl auch die Diskussion wieder losgehen, wer, wo und wann unterwegs sein darf. Vor allem, wenn es sich um Pisten in Skigebieten handelt, auf denen der Sport ausgeübt wird. Wobei: Langsam beginnen sich Skitourengeherinnen und -geher und Liftbetriebe aneinander zu gewöhnen. Thomas Wanner, beim österreichischen Alpenverein für Ausbildung und ...