Ein 29-Jähriger wurde in Wien zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er seine Freundin ermordet hat. Kurz vor der Tat hatte ihm eine Gefährdungsanalyse ein hohes Tötungsrisiko attestiert.

Nureddin N. (29) hat in der Nacht auf den 23. Februar 2021 seine Freundin Daria K. (28) getötet. Zuvor war sie bereits von ihm gewürgt worden. Die von der Staatsanwaltschaft vorgehaltene Tat ist einer von 17 Frauenmorden, die bisher dieses Jahr in Österreich begangen wurden. Im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Wien ging es am Dienstag allerdings nicht nur um das Motiv. Es wurde auch der Frage nachgegangen: Wie konnte es überhaupt dazu kommen?

Nureddin N., ein ...