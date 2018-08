Umfrage: Mehrheit der Österreicher für dauerhafte Sommerzeit

Die Österreicher sind mehrheitlich gegen eine Zeitumstellung. 65 Prozent bevorzugen in der Sepctra-Umfrage nur eine, das ganze Jahr geltende Zeit. Sie teilen sich in 29 Prozent, die für die ständige Winterzeit sind, und in 36 Prozent, die für die Sommerzeit eintreten. Im Februar ergab eine andere Umfrage - mit anderer Fragestellung - fast eine Zweidrittelmehrheit für eine Zeitumstellung.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Sebastian K Zeitumstellung umstritten

Vor allem Berufstätige wählten bei der Umfrage die Variante "abends länger hell". Die ständige Winterzeit fand bei ihnen den allerwenigsten Anklang, während nicht Arbeitende eher zu dieser Form tendieren. Der Wunsch nach dauerhafter Winterzeit ist eine Generationenfrage: 41 Prozent der Gruppe 50+ bevorzugen diese Variante, aber nur sieben Prozent der Befragten unter 30. Sowohl die Jüngeren als auch die 30- bis 49-Jährigen wünschen sich lieber die Sommerzeit das ganze Jahr. In der jungen Generation findet sich aber auch mit 44 Prozent der höchste Anteil derer, die zum Thema Zeitumstellung keine Meinung haben. Weniger Wert auf die gewählte Zeitform legen auch nicht Arbeitende und die Männer. Von allen Befragten antworteten insgesamt 15 Prozent mit "weiß nicht/ist mir egal". Diesem Umfrageergebnis steht eines vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Akonsult aus dem Februar gegenüber, wonach 61 Prozent der Österreicher für die Beibehaltung der derzeitige Zeitumstellung eintraten und nur 23 Prozent unbedingt wollten, dass auf die Umstellung verzichtet wird. Besonders bei den jungen und jüngeren Befragten kam die Sommerzeit gut an. Ihre Attraktivität nahm jedoch bei Pensionisten stark ab. Die Zeitumstellung wurde von der Altersgruppe 60-Plus mehrheitlich abgelehnt. "Dies ist auch nachvollziehbar, da das Thema mehr Freizeit im Sommer nicht mehr zum Tragen kommt", erklärten sich die Meinungsforscher den Befund. Zudem gebe es in dieser Altersgruppe besonders viele bekennende Frühaufsteher. In dieser Umfrage traten 54 Prozent - sollte die Umstellung abgeschafft werden - für eine generell geltende Sommerzeit ein. SN/APA Umfrage zur bevorzugten Zeit Quelle: APA

