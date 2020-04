Umfrage: Österreicher vermissen Angehörige und Freunde

Die Österreicher vermissen in den Zeiten von "Social Distancing" aufgrund der Coronavirus-Pandemie am meisten ihre Angehörigen und Freunde sowie ihre Freizeitvergnügen. Die Zustimmung zu den von der Regierung erlassenen Maßnahmen liegt dennoch bei 83 Prozent, in der Woche davor waren es aber noch 91. Das geht aus einer Gallup-Umfrage hervor, die am Sonntag präsentiert wurde.

SN/APA (dpa)/Daniel Reinhardt Einsamkeit und Angst vor dem Virus nehmen zu